ЗСУ оточили російських загарбників у Вовчанську - ISW

ЗСУ не штурмують ворога, щоб уникнути зайвих втрат.

Українські військові змогли оточити загарбників в районі агрегатного заводу у Вовчанську, де перебувають російські десантники.

Про це йдеться у звіті ISW.

У повідомленні вказується, що російські загарбники нещодавно просунулися в центр Вовчанська по вулиці Соборній, але водночас ЗСУ змогли оточити невідому кількість ворогів в районі агрегатного заводу.

Український молодший лейтенант Євген Назаренко 29 червня повідомив із Вовчанська, що Сили оборони контролюють усі підступи до агрегатного заводу у місті, та оточили підрозділи російської 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади на заводі.

Назаренко додав, що ЗСУ не штурмують безпосередньо агрегатний завод, оскільки це призведе до зайвих втрат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що втрати в елітній бригаді російської армії під Вовчанськом прокоментували у ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що в ISW проаналізували, чи справді окупанти втратили елітну бригаду у Вовчанську.

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