Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останнього місяця українські військові звільнили 360 квадратних кілометрів території та оточили близько тисячі російських військових.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

«Я поінформую пана президента (США — ред.) і його команду про ситуацію на фронті. У нас є хороші новини. Ми всі прагнемо завершення війни — і, перш за все, з вашою (Трампа — ред.) допомогою. Наші воїни за цей місяць звільнили 360 квадратних кілометрів і оточили тисячу російських військових. Це відкриває можливості для обміну полоненими», — наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що говоритиме з Трампом про завершення війни та безпекові гарантії.

«Є чимало питань для обговорення», — сказав Зеленський.

За його словами, цих результатів вдалося досягти завдяки героїзму українських захисників, а також завдяки програмі PURL, у рамках якої союзники по НАТО закуповують американську зброю для України.

Нагадаємо, Україна отримала першу партія американської зброї, придбаної країнами-членами НАТО за програмою Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Найближчим часом очікуються нові постачання. Ймовірно, що більше пакетів допомоги «вже в дорозі».