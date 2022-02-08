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ЗСУ отримали мобільний польовий шпиталь від Естонії та Німеччини: фото

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ЗСУ отримали мобільний польовий шпиталь від Естонії та Німеччини: фото

Мобільний польовий шпиталь Role 2 / Міністерство оборони України

Шпиталь забезпечує медичну допомогу на рiвнi бригади.

Естонія за співфінансування з Німеччиною передала Збройним Силам України мобільний польовий шпиталь Role 2. Для його розгортання потрібно всього 20 хвилин.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Україні у вівторок, 8 лютого.

Польовий шпиталь Role 2 виробництва Естонії призначений для прискореного розгортання та використання в польових умовах. Він забезпечує надання медичної допомоги на рiвнi бригади. Усi модулі потребують 20 хвилин на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

Україна сподівається на розблокування закупівлі зброї

"Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та в сфері військової медицини. Разом з тим ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання", ­– сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Мобільний польовий шпиталь Role 2 для ЗСУ / © Міністерство оборони України
Мобільний польовий шпиталь Role 2 для ЗСУ / Міністерство оборони України
Мобільний польовий шпиталь Role 2 для ЗСУ / © Міністерство оборони України
Мобільний польовий шпиталь Role 2 для ЗСУ / Міністерство оборони України

Міністр оборони Естонії Кейл Лаанет висловив слова підтримки Україні у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності, а також у євроатлантичних прагненнях держави.

Нагадаємо, Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

Посол Мельник пояснив небажання Німеччини постачати зброю Україні

Посол Мельник пояснив небажання Німеччини постачати зброю Україні

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