ЗСУ отримали мобільний польовий шпиталь від Естонії та Німеччини: фото

Шпиталь забезпечує медичну допомогу на рiвнi бригади.

Естонія за співфінансування з Німеччиною передала Збройним Силам України мобільний польовий шпиталь Role 2. Для його розгортання потрібно всього 20 хвилин.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Україні у вівторок, 8 лютого.

Польовий шпиталь Role 2 виробництва Естонії призначений для прискореного розгортання та використання в польових умовах. Він забезпечує надання медичної допомоги на рiвнi бригади. Усi модулі потребують 20 хвилин на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

Україна сподівається на розблокування закупівлі зброї

"Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та в сфері військової медицини. Разом з тим ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання", ­– сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Мобільний польовий шпиталь Role 2 для ЗСУ / Міністерство оборони України

Мобільний польовий шпиталь Role 2 для ЗСУ / Міністерство оборони України

Міністр оборони Естонії Кейл Лаанет висловив слова підтримки Україні у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності, а також у євроатлантичних прагненнях держави.

Нагадаємо, Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

Посол Мельник пояснив небажання Німеччини постачати зброю Україні

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