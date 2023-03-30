ЗСУ отримали ще два мікроавтобуси та позашляховик за сприяння Favbet Foundation

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників фонду

Mitsubishi L-200 працює у підрозділі аеророзвідки для посилення обороноздатності.

Також за сприяння Favbet Foundation у ЗСУ передано два мікроавтобуси Volkswagen Transporter. Обидва автомобілі відправлені в район ведення бойових дій на сході України, на ділянку Часів Яр – Костянтинівка.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 90 автомобілів, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони становила близько 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтована на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.