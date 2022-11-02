Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ отримали ще один Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation

Дата публікації
Перегляди
241
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ отримали ще один Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали ще один автомобіль Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже виконує бойові завдання на Східному напрямку.

Представники групи компаній Favbet самостійно доставили авто в Донецьку область і передали в розпорядження підрозділу ЗСУ.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Дата публікації
Перегляди
241
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація