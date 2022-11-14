ЗСУ отримали вантажівку Volkswagen за сприяння Favbet Foundation

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль вже успішно доставляє вантажі до прифронтових пунктів Донецької області.

Він допомагає військовим покращити логістичне забезпечення передової та ефективніше підтримувати боєздатність підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

Favbet Foundation разом із компаніями-партнерами від початку війни передав для ЗСУ вже понад три десятки автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати свої завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.