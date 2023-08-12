ЗСУ отримали важливу допомогу від Німеччини та Нідерландів — Зеленський

Протиповітряну оборону України посилили ще дві установки ЗРК Patriot.
Президент України Володимир Зеленський особливо подякував кільком країнам, які цього тижня зробили нові кроки для більшої безпеки та захисту українців.
Свою подяку він висловив у традиційному вечірньому зверненні в суботу, 12 серпня.
Німеччина
Український лідер повідомив, що українську ППО посилили ще дві установки ЗРК Patriot.
“Кожне суттєве посилення нашої ППО – це тисячі врятованих життів людей і реальне наближення повноцінного повітряного щита для України. Кожне наше місто, кожне село мають бути захищені. Це стане основою загальноєвропейського повітряного щита. Коли російський терор програє в Україні – вся Європа переможе”, - наголосив Зеленський.
Нідерланди
Від Нідерландів, повідомив президент, цього тижня наші прикордонники отримали мобільні комплекси медичної підтримки.
“Нідерланди взагалі – серед лідерів в оборонній співпраці з Україною, у політичній взаємодії. Реально захищають життя. І гуманітарний вимір теж змістовний. Я дякую за це людям Нідерландів! Дякую всім! Марку, дякую тобі!” - сказав він.
Азербайджан
Президент Зеленський відзначив готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування.
“Загалом станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. І що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, яка нам допомагає!” - сказав він.
Греція
Також український лідер повідомив, що до декларації “Великої сімки” щодо гарантій безпеки для України приєдналася вже 14-та країна — Греція. Окрім Греції, в цьому переліку Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція.
“Наша команда працюватиме далі – заради нових учасників, заради того, щоб кожна держава й кожен лідер, які зацікавлені у спокої та безпеці, могли проявити своє лідерство в тому чи іншому форматі безпекової співпраці”, - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 10 серпня уряд Естонії ухвалив рішення надіслати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.
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