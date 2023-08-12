ЗСУ отримали важливу допомогу від Німеччини та Нідерландів — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський особливо подякував кільком країнам, які цього тижня зробили нові кроки для більшої безпеки та захисту українців.

Свою подяку він висловив у традиційному вечірньому зверненні в суботу, 12 серпня.

Німеччина

Український лідер повідомив, що українську ППО посилили ще дві установки ЗРК Patriot.

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“Кожне суттєве посилення нашої ППО – це тисячі врятованих життів людей і реальне наближення повноцінного повітряного щита для України. Кожне наше місто, кожне село мають бути захищені. Це стане основою загальноєвропейського повітряного щита. Коли російський терор програє в Україні – вся Європа переможе”, - наголосив Зеленський.

Нідерланди

Від Нідерландів, повідомив президент, цього тижня наші прикордонники отримали мобільні комплекси медичної підтримки.

“Нідерланди взагалі – серед лідерів в оборонній співпраці з Україною, у політичній взаємодії. Реально захищають життя. І гуманітарний вимір теж змістовний. Я дякую за це людям Нідерландів! Дякую всім! Марку, дякую тобі!” - сказав він.

Азербайджан

Президент Зеленський відзначив готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування.

“Загалом станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. І що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, яка нам допомагає!” - сказав він.

Греція

Також український лідер повідомив, що до декларації “Великої сімки” щодо гарантій безпеки для України приєдналася вже 14-та країна — Греція. Окрім Греції, в цьому переліку Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція.

“Наша команда працюватиме далі – заради нових учасників, заради того, щоб кожна держава й кожен лідер, які зацікавлені у спокої та безпеці, могли проявити своє лідерство в тому чи іншому форматі безпекової співпраці”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 10 серпня уряд Естонії ухвалив рішення надіслати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

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