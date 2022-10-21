ЗСУ отримали засоби зв'язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation

За сприяння фонду Favbet Foundation один із підрозділів Збройних сил України отримало 8 сучасних радіостанцій Hytera та тепловізор AGM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Техніка та спорядження надійшли до розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.