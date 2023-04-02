ЗСУ отримають нові осколкові боєприпаси для безпілотників: фото

Авіаційні бомби з радіусом ураженням від 4,5 до 11 метрів виготовляє українське оборонне підприємство.

Нові осколкові боєприпаси для Збройних Сил України почав виготовляти український оборонний завод “Маяк”.

Про це повідомили у неділю, 2 квітня, на Facebook-сторінці підприємства, опублікувавши відповідне фото.

Також читайте Снаряди зі збідненим ураном для України: як їх будуть використовувати ЗСУ

В описі наведено бойові характеристики цих бомб, які призначені для застосування за допомогою безпілотних авіаційних комплексів (БПАК).

“Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1, вагою 1 кг, гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05, вагою 0,5 кг, гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року саміт ЄС ухвалив спільну закупівлю боєприпасів для України та допустив передавання ракет.

Читайте також: