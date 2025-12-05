ЗСУ отримають нові контракти: як зміняться терміни та виплати для військових

ЗСУ / © Associated Press

Уряд України затвердив проект закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, відповідаючи на ключові запити суспільства.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Ключові деталі нової системи:

Терміни служби: Контракти пропонується укладати на чіткий термін — від одного до п’яти років .

Фінансова мотивація: Законопроект передбачає щорічні фінансові бонуси та додаткову щомісячну винагороду за безпосередню участь у бойових операціях.

Контракт ЗСУ / © Telegram/Денис Шмигаль

Які гарантії для захисників

Найважливішим нововведенням, спрямованим на соціальні гарантії, є гарантована відстрочка від мобілізації.

Військовослужбовці, які уклали контракт на термін від двох до п’яти років, матимуть право на відстрочку від мобілізації на 12 місяців після завершення терміну дії їхнього контракту.

Контракт ЗСУ / © Telegram/Денис Шмигаль

Хто зможе укласти нові контракти

Нові контракти пропонуються для солдатів, сержантів і офіцерів усіх Сил безпеки та оборони, включаючи ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інші формування.

Можливість укласти контракти на нових умовах отримають:

Громадяни, які перебувають у запасі та резервісти.

Мобілізовані військовослужбовці.

Воїни, які вже служать за контрактом (матимуть змогу їх переукласти).

Уряд очікує на оперативне ухвалення законопроекту народними депутатами та розраховує, що система нових контрактів запрацює вже у першому кварталі 2026 року.

Нагадаємо, представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Україна має готувати все населення, включаючи жінок і чоловіків, до національного спротиву.