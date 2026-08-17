Битиме по Сибіру і за Урал: у ЗСУ з’явиться далекобійний дрон "Довбуш Т40"

Український безпілотник «Довбуш Т40» / © Міноборони України

Реклама

Міністерство оборони України кодифікувало вітчизняний безпілотник «Довбуш Т40». Авіакомплекс здатний долати великі відстані, проводячи розвідку та завдаючи високоточних ударів по об’єктах у глибокому тилу Росії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Реклама

Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш Т40». Це багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня, призначений для глибокої розвідки, коригування вогню, а також завдання високоточних ударів по спорудах, техніці та живій силі противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

Реклама

Розмах крил «Довбуша Т40» становить майже 5 м, а тривалість польоту перевищує добу. Дальність застосування безпілотника дає змогу уражати цілі навіть за Уралом та в Сибіру.

БпАК «Довбуш Т40» — характеристики

Під час випробувань безпілотний літак підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики. Серед його ключових переваг:

наднизька радіолокаційна помітність;

високопродуктивний двигун із системою електронного впорскування;

можливість застосування різних способів ураження цілей — у режимі камікадзе або шляхом скидання боєприпасів;

сучасне технологічне оснащення.

Окремою особливістю «Довбуша Т40» є висока стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

«Довбуш Т40» — один із найефективніших комплексів

За повідомленням Міноборони, безпілотний комплекс виготовили на українському підприємстві, яке має значний досвід у виробництві таких літальних апаратів. Інші розробки підприємства — БпАК «Довбуш Т20» та «Котигорошко» — використовуються на полі бою від 2022 року та демонструють одні з найвищих показників ефективності.

Реклама

«Довбуш Т20» свого часу став оптимальним рішенням для розвідки на середніх дистанціях, коригування артилерійського вогню в режимі реального часу та завдання точкових ударів. З урахуванням відгуків із фронту його конструкцію вдосконалили, що зрештою призвело до створення далекобійнішої та потужнішої ударної системи «Довбуш Т40».

До слова, за даними Forbes, ЗСУ знайшли спосіб значно збільшити дальність застосування дешевих FPV-дронів для знищення російської логістики, почавши використовувати для їхньої доставки повітряні кулі разом із компактними супутниковими терміналами Starlink Mini. Нова тактика дозволяє доправляти дрони на сотні кілометрів углиб окупованих територій, оминаючи обмеження акумуляторів та безсилі проти супутникового сигналу російські системи РЕБ.

Новини партнерів

Новини партнерів