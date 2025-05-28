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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
3 хв

ЗСУ отримали дрони, якими керує ШІ без супутника і зв’язку: що про них відомо

Дрони вже пройшли бойові випробування та показали високу ефективність у реальних умовах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дрон

Дрон / © Pixabay

Збройні Сили України (ЗСУ) отримали нові дрони серії MTS від чеської компанії LPP Holding. Ці безпілотники оснащені штучним інтелектом (ШІ) і здатні виконувати бойові завдання без необхідності в супутниковому зв’язку чи постійному управлінні оператором.

Про це повідомляє ČTK České noviny.

Вони вже пройшли бойові випробування та показали високу ефективність у реальних умовах.

«Чеська компанія LPP holding розробила та виробляє дрони, керовані штучним інтелектом (ШІ), стійкі до ворожих глушилок. Компанія вже поставила сотні з них в Україну», — йдеться у повідомленні.

За словами співвласника компанії Радіма Петраша, компанія почала постачати в Україну дрони під назвою MTS минулої осені. Ці безпілотники створені на основі штучного інтелекту. Особливістю цих дронів є те, що вони не приймають і не передають жодних сигналів, що є їхньою головною перевагою.

Радім Петраш пояснив, що спочатку оператор завантажує на дрон інформацію про ціль місії. Потім штучний інтелект керує навігацією дрона, використовуючи візуальний контакт: дрон порівнює те, що бачить під собою, з картою і таким чином визначає своє місцезнаходження. Завдяки цьому, навіть у шумному середовищі, де GPS-сигнал недоступний або не працює, дрон не загубиться і зможе успішно виконати свою місію.

Представник компанії також повідомив, що українські військові дуже позитивно відгукуються про дрони. Він зазначив: «Кажуть, ми перші, хто доводить, що щось на кшталт візуальної навігації може працювати».

Петраш розповів, що компанія вже доставила в Україну сотні дронів зі штучним інтелектом і зараз виробляє приблизно сто дронів на місяць. Вони планують збільшити виробництво до 20 дронів щодня. Весь процес створення системи MTS — від програмування електроніки та зборки дронів до розробки ударних головок і програмного забезпечення — здійснюється силами самої компанії.

Наразі компанія створила три моделі дронів, керованих штучним інтелектом, який виконує роль «мозку» та пілота. Найменший з них — MTS05 — це тактичний безпілотник, здатний літати на відстань у кілька десятків кілометрів. Більший MTS25 оснащений двигуном внутрішнього згоряння і може пролетіти сотні кілометрів. Найпотужніший і найбільший — MTS40, який має ще більш потужний двигун і може нести боєголовку вагою до 12 кілограмів.

Що відомо про дрони MTS

Автономне управління: Дрони MTS не потребують постійного управління оператором і можуть самостійно виконувати місії, навіть в умовах інтенсивного радіоелектронного протиборства.

Штучний інтелект: Використання ШІ дозволяє дронам розпізнавати об’єкти та орієнтуватися за допомогою даних карт, без необхідності в GPS-сигналах.

Моделі дронів

  • MTS05: Компактний тактичний дрон для коротких місій на відстань до кількох десятків кілометрів.

  • MTS25: Більший дрон з двигуном внутрішнього згоряння, здатний покривати сотні кілометрів.

  • MTS40: Найпотужніша модель, здатна нести бойову частину вагою до 12 кг.

  • Протидія глушінню: Завдяки автономному управлінню та використанню візуальної навігації, дрони MTS ефективно функціонують навіть у зонах з активним електронним протиборством.

  • Виробничі потужності: LPP Holding наразі виробляє близько 50 одиниць дронів на місяць, з планами на збільшення виробництва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дрони-носії GOGOL-M вперше провели автономні місії з ударними безпілотниками під час випробувань по російських цілях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
275
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