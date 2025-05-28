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ЗСУ отримали дрони, якими керує ШІ без супутника і зв’язку: що про них відомо
Дрони вже пройшли бойові випробування та показали високу ефективність у реальних умовах.
Збройні Сили України (ЗСУ) отримали нові дрони серії MTS від чеської компанії LPP Holding. Ці безпілотники оснащені штучним інтелектом (ШІ) і здатні виконувати бойові завдання без необхідності в супутниковому зв’язку чи постійному управлінні оператором.
Про це повідомляє ČTK České noviny.
Вони вже пройшли бойові випробування та показали високу ефективність у реальних умовах.
«Чеська компанія LPP holding розробила та виробляє дрони, керовані штучним інтелектом (ШІ), стійкі до ворожих глушилок. Компанія вже поставила сотні з них в Україну», — йдеться у повідомленні.
За словами співвласника компанії Радіма Петраша, компанія почала постачати в Україну дрони під назвою MTS минулої осені. Ці безпілотники створені на основі штучного інтелекту. Особливістю цих дронів є те, що вони не приймають і не передають жодних сигналів, що є їхньою головною перевагою.
Радім Петраш пояснив, що спочатку оператор завантажує на дрон інформацію про ціль місії. Потім штучний інтелект керує навігацією дрона, використовуючи візуальний контакт: дрон порівнює те, що бачить під собою, з картою і таким чином визначає своє місцезнаходження. Завдяки цьому, навіть у шумному середовищі, де GPS-сигнал недоступний або не працює, дрон не загубиться і зможе успішно виконати свою місію.
Представник компанії також повідомив, що українські військові дуже позитивно відгукуються про дрони. Він зазначив: «Кажуть, ми перші, хто доводить, що щось на кшталт візуальної навігації може працювати».
Петраш розповів, що компанія вже доставила в Україну сотні дронів зі штучним інтелектом і зараз виробляє приблизно сто дронів на місяць. Вони планують збільшити виробництво до 20 дронів щодня. Весь процес створення системи MTS — від програмування електроніки та зборки дронів до розробки ударних головок і програмного забезпечення — здійснюється силами самої компанії.
Наразі компанія створила три моделі дронів, керованих штучним інтелектом, який виконує роль «мозку» та пілота. Найменший з них — MTS05 — це тактичний безпілотник, здатний літати на відстань у кілька десятків кілометрів. Більший MTS25 оснащений двигуном внутрішнього згоряння і може пролетіти сотні кілометрів. Найпотужніший і найбільший — MTS40, який має ще більш потужний двигун і може нести боєголовку вагою до 12 кілограмів.
Що відомо про дрони MTS
Автономне управління: Дрони MTS не потребують постійного управління оператором і можуть самостійно виконувати місії, навіть в умовах інтенсивного радіоелектронного протиборства.
Штучний інтелект: Використання ШІ дозволяє дронам розпізнавати об’єкти та орієнтуватися за допомогою даних карт, без необхідності в GPS-сигналах.
Моделі дронів
MTS05: Компактний тактичний дрон для коротких місій на відстань до кількох десятків кілометрів.
MTS25: Більший дрон з двигуном внутрішнього згоряння, здатний покривати сотні кілометрів.
MTS40: Найпотужніша модель, здатна нести бойову частину вагою до 12 кг.
Протидія глушінню: Завдяки автономному управлінню та використанню візуальної навігації, дрони MTS ефективно функціонують навіть у зонах з активним електронним протиборством.
Виробничі потужності: LPP Holding наразі виробляє близько 50 одиниць дронів на місяць, з планами на збільшення виробництва.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дрони-носії GOGOL-M вперше провели автономні місії з ударними безпілотниками під час випробувань по російських цілях.