Повітряна розвідка / © Український мілітаристичний портал

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Завдяки стрімкому розвитку технологій та розширенню доступу до супутникових даних військовослужбовці Збройних сил України на передовій мають можливість отримувати високодеталізовані знімки орбітальної розвідки майже у реальному часі.

Як пише The New York Times, якщо рік тому на передачу знімків через бюрократичні ланцюжки йдули дні, то зараз бійці отримують дані за 15 хвилин — години, що дозволяє оперативно вражати навіть мобільні цілі, такі як групи пилотів БпЛА, склади та ворожа техніка.

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Видання наводить у приклад роботу бійців 422-го окремого батальйону безпілотних систем. За допомогою мобільних командних пунктів, оснащених портативними консолями (зокрема розробками нідерландської компанії Bravo1Alpha) та прямим зв’язком із комерційними супутниками, бійці самостійно аналізують зміни рельєфу, виявляють замасковані об’єкти, прокладають маршрути й корегують удари.

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Ключові фактори та наслідки застосування нової технології:

Масштабування орбітальної розвідки: Приватні компанії, такі як Vantor, розширили свої угруповання супутників. Це дозволяє сканувати українську ділянку фронту до 15 разів на день та аналізувати найменші зміни — від нових слідів гусениць у лісосмугах до вирубаних дерев.

Руйнування логістики та ППО ворога: Супутникове наведення відіграло вирішальну роль в ізоляції окупованого Криму. Зокрема, було знищено поромні переправи, логістичні вузли, дорогі комплекси ППО, а також станції радіоелектронної боротьби в Запорізькій області, які намагалися глушити сигнали Starlink.

Зміна характеру бойових дій: Оскільки розвідувальні дрони (ISR) часто піддаються впливу ворожого РЕБ або збиваються, супутники стали головним фронтиром розвідки. Через високу точність ударів ЗСУ російська армія більше не ризикує тримати техніку чи підрозділи купно: як зазначають військові, на передовій важку бронетехніку РФ не бачили вже місяцями, адже ворог ховає її глибоко в укриттях.

Експерти Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) називають цей процес «справжньою революцією у військових технологіях», що позбавляє російські війська можливості непомітно перегруповуватися або ховати свої підрозділи в тилу.

Раніше повітряна розвідка повідомила, що Росія масово розгортає нові бази біля кордонів з Україною: під ударом західні області і території НАТО.

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