ЗСУ перекривають логістику з Криму: під ударом опинився автомобільний міст у Генічеську

Сили оборони уразили автомобільний міст через Генічеську протоку / © Укрінформ

Реклама

Українські військові завдали серії успішних ударів по логістичних та військових об’єктах російських окупантів. Зокрема, уражено автомобільний міст, який сполучає окупований Крим із південним угрупованням військ РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними командування, в ніч на 20 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України атакували автомобільний міст через Генічеську протоку в районі тимчасово захопленого Генічеська, що на Херсонщині.

Реклама

«Зазначений об’єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку», — зазначили в Генштабі.

Знищення ППО та полювання на операторів БпЛА

Окрім логістичного вузла, українські захисники зменшили спроможності протиповітряної оборони ворога на півдні. У Запорізькій області, в районі населеного пункту Долинське, було уражено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С».

Також протягом минулої доби Сили оборони завдали точних ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами окупантів. Географія уражень охопила одразу кілька напрямків та територію РФ:

район Соледара (Донецька область);

район Грозового (Запорізька область);

район населеного пункту Теребрено у Бєлгородській області (Російська Федерація).

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо продовження бойових дій проти нашої держави.

Реклама

Нагадаємо, раніше російські окупанти тимчасово зупинили рух через встановлений ними «пункт пропуску Джанкой». Місцева незаконна влада заявляє про удар ЗСУ по мосту в районі Чонгара на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Новини партнерів