ЗСУ перетворили буксир РФ "Васілій Бех" на плавуче вогнище: уражено 70% екіпажу, доля решти невідома

РФ втратила свій буксир поблизу острова Зміїний.

Українські захисники вдарили по російському буксиру "Васілій Бех" в акваторії Чорного моря, внаслідок чого уражено 70% екіпажу судна, доля решти – невідома.

Про це сьогодні, 17 червня, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"В Чорному морі ворожий флот, внаслідок влучної роботи угруповання різнорідних сил оборони півдня України, втратив буксир "васілій бех", який забезпечував доставку на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту рашистів", - йдеться у повідомленні.

Українські військові попри те, що буксир мав на озброєнні зенітно-ракетні комплекси "ТОР", влучили у ціль.

"Буксир перетворено на плавуче вогнище. За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію", - повідомили у штабі.

Як раніше повідомлялось, сьогодні, 17 червня, в акваторії Чорного моря українські захисники ракетами Harpoon уразили російський буксир "Васілій Бех" із ЗРК "ТОР" на борту. Буксир потрапив під удар під час транспортування на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.

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