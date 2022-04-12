ЗСУ під час однієї атаки відправили до Жириновського понад 90 окупантів

Артилеристи завдали удару по скупченню техніки та особового складу окупантів.
Українські артилеристи завдали потужного і влучного удару по окупантах під час їхньої атаки. В результаті знищено ворожу техніку та понад 90 загарбників.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вчора, 11 квітня їх атакували війська окупантів, але зазнали поразки.
"Російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія завдала вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Під час боїв наші воїни знищили:
- особового складу – 92
- танків – 1
- БТР/БМП – 3
- артилерійських систем – 3
- АТ – 24
- гелікоптерів – 1
- БПЛА – 3", - повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Нагадаємо, що про смерть лідера Ліберально-демократичної партії та українофобського російського політика Володимира Жириновського стало відомо 6 квітня.
За минулу добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 7 повітряних цілей: 1 літак, 2 вертольоти та 4 безпілотних літальних апарати.