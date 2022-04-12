ЗСУ під час однієї атаки відправили до Жириновського понад 90 окупантів

ЗСУ під час однієї атаки відправили до Жириновського понад 90 окупантів

Артилеристи завдали удару по скупченню техніки та особового складу окупантів.

Українські артилеристи завдали потужного і влучного удару по окупантах під час їхньої атаки. В результаті знищено ворожу техніку та понад 90 загарбників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вчора, 11 квітня їх атакували війська окупантів, але зазнали поразки.

"Російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія завдала вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Під час боїв наші воїни знищили:

особового складу – 92

танків – 1

БТР/БМП – 3

артилерійських систем – 3

АТ – 24

гелікоптерів – 1

БПЛА – 3", - повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Нагадаємо, що про смерть лідера Ліберально-демократичної партії та українофобського російського політика Володимира Жириновського стало відомо 6 квітня.

За минулу добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 7 повітряних цілей: 1 літак, 2 вертольоти та 4 безпілотних літальних апарати.