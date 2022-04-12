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ЗСУ під час однієї атаки відправили до Жириновського понад 90 окупантів

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ЗСУ під час однієї атаки відправили до Жириновського понад 90 окупантів

Фото з відкритих джерел

Артилеристи завдали удару по скупченню техніки та особового складу окупантів.

Українські артилеристи завдали потужного і влучного удару по окупантах під час їхньої атаки. В результаті знищено ворожу техніку та понад 90 загарбників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вчора, 11 квітня їх атакували війська окупантів, але зазнали поразки.

"Російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія завдала вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Під час боїв наші воїни знищили:

  • особового складу – 92
  • танків – 1
  • БТР/БМП – 3
  • артилерійських систем – 3
  • АТ – 24
  • гелікоптерів – 1
  • БПЛА – 3", - повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Нагадаємо, що про смерть лідера Ліберально-демократичної партії та українофобського російського політика Володимира Жириновського стало відомо 6 квітня.

За минулу добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 7 повітряних цілей: 1 літак, 2 вертольоти та 4 безпілотних літальних апарати.

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