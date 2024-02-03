ЗСУ під Новомихайлівкою ліквідували 11 одиниць техніки ворога (відео)

Противнику не вдалося уникнути ураження.
Армія РФ втратила одразу 11 одиниць механізованої техніки під Новомихайлівкою. Усе завдяки вправній роботі українських дронів. Завдання виконали бійці 72-ї бригади.
Про це написав журналіст Юрій Бутусов.
"Перше відео очима пілота підрозділу аеророзвідки Shadow, що здійснював контроль руху ворожої техніки та фіксував вогневе ураження дронів-камікадзе та ПТРК 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців", – зауважив він.
Нагадаємо, в середу, 31 січня, ЗСУ вдарили дронами по танковій колоні ворога. Армія РФ зазнала втрат у техніці й живій силі.
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