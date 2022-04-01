ЗСУ "підчистили" район зосередження ворога на Київському напрямку: фото

Нацгвардія та ЗСУ продовжують звільняти від окупантів населені пункти на Київщині.

Українські воїни "підчистили" район зосередження ворога на Київському напрямку.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

"Після потужного вогневого ураження артилерією воїнам Сухопутних військ ЗС України та Національній гвардії України вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Нацгвардія та ЗС України продовжують звільняти від окупантів населені пункти на Київщині.

Нагадаємо, при відході з міста Буча російські окупаційні війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок місцевості у межах населеного пункту.

Крім того, у Броварському районі почалося розмінування: є випадки підриву людей на ворожих мінах.

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