ЗСУ підсмажили російський "Солнцепек", який поспішав на підмогу окупантам на Харківщині (фото)

Так, після влучної роботи ЗСУ в окупантів стало на один "Солнцепек" менше.

Про це повідомляють у Мережі.

"Орки пригнали "Солнцепек", щоб зупиняти наступ ЗСУ, але є один великий нюанс....", - прокоментували автори фото.

На кадрах видно, що від розхваленого "Солнцепека" після влучання ЗСУ залишилася лише коробочка. Верхівка вогнеметної системи відлетіла на кілька метрів і "підсмажилася".

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 12 вересня обстріляла Новобаварський район Харкова. Під удар потрапив житловий будинок, є жертви.

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