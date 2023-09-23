ЗСУ пишуть листа: французький фотограф осучаснив знамениту картину Рєпіна (фото)

Бійці 112-ї бригади ТрО Сил оборони України та французький фотограф Емерік Луіссе відтворили у сучасних умовах знамениту картину українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

Свою роботу митець виклав на сторінці в Instagram.

Емерік Луіссе проводить паралелі між теперішньою війною, яку ведуть українські воїни у протистоянні російській агресії, із битвами запорозьких козаків, які протистояли Османській імперії у 17-му столітті.

Свою роботу автор назвав “Здалека, чую відповідь козаків” і висловив особливу подяку всім українським воїнам за участь у фотосесії.

Картина Іллі Рєпіна та сучасне фото Емеріка Луіссе / Фото: із соцмереж

У підписі до фото він наголосив, що у Європі здебільшого існує консенсус щодо засудження загарбницької війни, яку веде Росія, однак, за його словами, “значно підступніша війна” розгортається навколо контролю над історією та культурою, яка для європейців залишається на загал маловідомою.

“Культура — це зброя на великому полі битви, давайте не забувати про це”, - закликає французький митець.

Хто такий Емерік Луіссе

Емерік Луіссе народився 1983 року і виріс у передмісті Парижа. Він називає себе візуальним митцем, роботи якого є художньою транскрипцією геополітичного аналізу. Окрім того, що Луіссе є фотохудожником, він також викладає в Інституті політичних досліджень Парижа та веде серію конференцій про сучасне мистецтво та геополітику.

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Як фотограф Луіссе поєднує геополітику з мистецтвом, піднімаючи питання про репрезентацію конфліктів. Такі творчі проекти привели його до Сирії, Афганістану, Колумбії, Іраку та України.

У 2014 році вийшла у світ його книжка “Майдан – сто портретів”, у якій зафіксовано обличчя тих, хто долучився до опору режиму Януковича і вийшов на Євромайдан.

У березні 2022 року він повернувся в Україну, щоб створити новий цикл “Україна — 100 прихованих облич”.

Нагадаємо, раніше британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці.

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