ЗСУ після отримання допомоги від США можуть почати наступальні дії - військовий експерт

В українських військових знову з’явиться мета вийти на Мелітополь та розташований на південь від нього Молочний Лиман.

Військова допомога від США дасть ЗСУ змогу повернутися до наступальних дій на фронті. Зокрема, до перерізання “сухопутного коридору” до Криму.

Про це в інтерв’ю “Фокусу” розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник.

За його словами, після того, як ЗСУ отримають зброю, відбудеться відновлення спроб пробитися через “лінію Суровікіна” - тобто через ешелоновану систему російської оборони на окупованому півдні. Водночас в українських військових знову з’явиться мета вийти на Мелітополь та розташований на південь від нього Молочний Лиман.

"ЗСУ можуть перерізати сухопутний коридор до Криму та обвалити південний плацдарм. Після успіхів на півдні треба подивитися і зрозуміти, яке буде наступне тактичне завдання", - прогнозує аналітик.

Водночас російські окупанти можуть продовжувати спроби вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Їхньою першочерговою метою є місто Часів Яр. Ситуація на полі бою залежатиме від фактичних обсягів постачання західної зброї Україні.

Нагадаємо, що на Донеччині росіяни намагаються зайти на позиції ЗСУ на одній із ділянок.

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