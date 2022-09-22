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ЗСУ поцілили 2 ворожі командні пункти в Херсоні, склади з боєприпасами та залишили окупантів без "Зоопарку"

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ЗСУ поцілили 2 ворожі командні пункти в Херсоні, склади з боєприпасами та залишили окупантів без "Зоопарку"

фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відмінусували два ворожі пункти управління, техніку та особовий склад ворога.

За добу українські ракетники-артилеристи завдали понад 280 уражень місцях розташування ворога.

Про це повідомляє ОК "Південь".

З метою убезпечення своїх підрозділів від авіаційних і ракетних ударів, ворог розгорнув підрозділи протиповітряної оборони в Бериславському районі. Окупанти намагаються здійснювати маневри усіма силами та засобами, ущільнюючи оборону, посилюючи артилерійське прикриття.

"Результати виконання майже 280 вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, свідчать про ураження 2 командних пунктів безпосередньо в Херсоні, 2 пунктів управління в Нововоскресенському й Дудчанах, складів боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні, 3 районів скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці, а також радіолокаційної станції "Зоопарк" в Крутому Яру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 21 вересня під час свого звернення, російський президент Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію в РФ. Після відповідного президентського указу міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що на війну в Україні буде призвано 300 тисяч новобранців. 

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