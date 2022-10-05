ЗСУ поцілили у понтонну переправу окупантів на Херсонщині та збили ворожий гелікоптер

Сили оборони "мінуснули" ворожий вертоліт та позбавили окупантів від понтонної переправи.

На Запоріжжі та Херсонщині минулої доби для окупантів було спекотно. ЗСУ завдали ударів по понтонній переправі рашистів через Дніпро, збили їхній гелікоптер та "мінуснули" 2 ЗРК.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Сили оборони України днями завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються.

Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів по місцях розташування ворога. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога", - йдеться в повідомленні.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправи окупантів.

Нагадаємо, що Збройні сили України успішно просуваються на Херсонському напрямку. За декілька днів українська армія звільнила декілька сіл.

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