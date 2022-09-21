ЗСУ поцілили у військову комендатуру в Сватовому та "мінуснули" пів сотні окупантів з технікою на Запоріжжі

Українські захисники всипали "люлей" російським загарбникам на Луганщині та Запоріжжі.

В результаті ті залишилися без військової комендатури і без техніки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"В результаті ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня поточного року, підтверджено: ураження місця зосередження особового складу у Пологівському районі, чисельністю понад 20 осіб; у Мелітопольському районі – складу боєприпасів, 5 одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців; у районі населеного пункту Кам’янка – 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ", - зазначили у Генштабі.

Також підтверджено знищення комендатури в місті Сватове Луганської області, де противник організував штаб та склад боєприпасів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав країни, від яких Україна хотіла би більше допомоги.