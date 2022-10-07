ЗСУ поцілили у ворожі ЗРК у Новій Каховці та збили "Алігатор", який готувався обстріляти українські позиції

На Південнобузькому напрямку російські окупанти намагаються утримати власні позиції та недопустити просування підрозділів ЗСУ. В цей час українські захисники і далі нищать російську техніку та б'ють по місцях зосередження живої сили ЗС РФ.

Про це у вечірньому зведенні повідомляє ОК "Південь".

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Впродовж дня російські окупанти продовжували атакувати тилові райони на півдні України дронами-камікадзе та ракетними ударами.

Безпілотні "шпигуни" були виявлені в Бериславському районі Херсонщини та Баштанському на Миколаївщині.

Ворог завдав ударів по позиціях підрозділів Сил оборони та населених пунктах Баштанського й нещодавно визволених - Бериславського району керованими ракетами зенітно-реактивної системи С-300. На щастя, обійшлося без людських втрат.

"Нашою авіацією завдано удару по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони в районі Нової Каховки. Вранці на Миколаївщині під час спроби завдання авіаційного удару по наших позиціях знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор", - йдеться в повідомленні.

Втрати в живій силі та техніці, які ворог поніс, дорозвідуються.

Раніше ми повідомляли, що ракетники Збройних сил України влучно "демілітаризували" два ворожі безпілотники на південному оперативному напрямку. Тип БпЛА поки невстановлений.

За два дні до того відзначилися українські зенітники і ракетники. Вони "приземлили"два ворожі гелікоптери Мі-24 та Мі-8.

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