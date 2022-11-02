ЗСУ поцілили у ЗРК та іншу ворожу техніку на Херсонщині та "закобзонили" окупантів під Снігурівкою на Миколаївщині

У Генштабі отримали нові дані роботи Сил оборони по окупантах за останні дні.

На Херсонщині українські захисники поцілили у ворожий ЗРК та "припарковану" поруч іншу військову техніку, а на Миколаївщині знищено взвод окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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"За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження, знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, а до десяти одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. В районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників", - йдеться в повідомленні.

Також у генштабі зазначають, що окупанти розгорнули додатковий шпиталь в районі Завітного Бажання Донецької області. Зараз він вщентпереповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ.

Нагадаємо, що у Мережі опублікували знімки з аеродрома в Ростові де невідомі підірвали 2 вертольоти. На кадрах видно, що були пошкоджені 3 вертольоти і 2 були знищені.

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