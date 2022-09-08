ЗСУ поцілили в базу окупантів на Запоріжжі та відбили ворожі штурми на кількох ділянках на Донеччині: ранкове зведення Генштабу 8 серпня

Росіяни і далі зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей та намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли:

Протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Івано-Дар’ївка, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожнянка, Трудове, Червоне, Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії окупанти обстріляли в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Диментіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога.

На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля.

На Краматорському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам’янське, Веселе та Григорівка.

На Бахмутському напрямку із мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка.

На Авдіївському напрямку були обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії загарбники обстріляли біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського.

На Запорізькому напрямку були обстріли населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка.

Робота ЗСУ на фронті:

ЗСУ поцілили в зосередження особового складу та військової техніки противника, що перебували на території аграрного підприємства “Україна” села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється.

ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.

Протягом доби українські пілоти здійснили понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БпЛА.

Внаслідок роботи артилерії та ракетних військ ЗСУ за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження.

Нагадаємо, що в середмісті Харкова триває пошукова операція, де напередодні росіяни поцілили ракетою у житлову багатоповерхівку.

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