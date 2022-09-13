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ЗСУ поцілили ворожий "Зоопарк", артпідрозділи та склади з боєприпасами - Генштаб

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ЗСУ поцілили ворожий "Зоопарк", артпідрозділи та склади з боєприпасами - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Українські пілоти відпрацювали по районах зосередження ворожої техніки та особового складу.

В результаті окупанти залишилися без радіолокаційної станції, кількох опорників та складів з боєприпасами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби авіація ЗСУ здійснила 9 ударів – завдано ураження по 7 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено 2 позиції його зенітних ракетних комплексів. Втрати живої сили та техніки окупантів уточнюються.

"За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція “Зоопарк”, артилерійські підрозділи та склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

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