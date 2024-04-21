ЗСУ "поховали" окупантів під руїнами на Авдіївському напрямку (відео)

Живучих окупантів відправили на "концерт до Кобзона" за допомогою "залізних пташок".

Наші бійці показали гостросюжетний трилер про поховання під руїнами російських окупантів. Потужну роботу провели пілоти ударної роти БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ "поховали" під руїнами окупантів на Авдіївському напрямку

Як деталізував журналіст, на Авдіївському напрямку було виявлено шістьох солдатів, які ховалися в напівзруйнованій будівлі.

"Попри їхню неймовірну живучість, нашим воїнам для їхньої ліквідації вистачило трьох дронів-камікадзе – з фугасним та уламковим боєприпасами", – додав Бутусов.

Раніше ЗСУ показали ефектну роботу по окупантах на Донеччині. Завдання виконали пілоти аеророзвідки 11 окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь".

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