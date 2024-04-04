Віддають життя за 200 тисяч рублів: "Азов" показав масову ліквідацію російських піхотинців (відео)

Армія РФ зазнала серйозних втрат у живій силі.
Так, українські бійці показали масову ліквідацію російських піхотинців. Завдання виконали оператори 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" поблизу села Терни Харківської області.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Вдень і вночі росіяни отримують своє каміння з неба (боєприпаси, скинуті з дронів – ред.) та віддають життя за якихось 200 тисяч рублів", – наголосив він.
Раніше військовий армії РФ показав, як український дрон-камікадзе просто на його очах добиває один із російських танків на Донеччині. Ворожій машині не пощастило брати участь у штурмі вже знищеної колони російських військ.
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