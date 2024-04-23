ЗСУ показали потужну роботу по ворожій техніці (відео)

Противник продовжує зазнавати втрат.
Українські бійці показали яскраве знищення ворожої техніки. Потужно відпрацювали пілоти БпЛА 148-ї ОАБр ДШВ ЗСУ.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Війна дронів: попри те, що росіяни "підглядають" за нашими технологічними рішеннями роботи наземних дронів, українські військові перешкоджають у їх застосуванні, знищуючи ворожу техніку", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 квітня Z-канали радісно опублікували відео знищення "зрадників з РДК" під Очеретиним. Вони показували цілу групу 200-х, однак вбиті виявилися бійцями армії РФ.
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