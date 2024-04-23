ЗСУ показали потужну роботу по ворожій техніці (відео)

Українські бійці показали яскраве знищення ворожої техніки. Потужно відпрацювали пілоти БпЛА 148-ї ОАБр ДШВ ЗСУ.⁩

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

ЗСУ показали потужну роботу по ворожій техніці

"Війна дронів: попри те, що росіяни "підглядають" за нашими технологічними рішеннями роботи наземних дронів, українські військові перешкоджають у їх застосуванні, знищуючи ворожу техніку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 квітня Z-канали радісно опублікували відео знищення "зрадників з РДК" під Очеретиним. Вони показували цілу групу 200-х, однак вбиті виявилися бійцями армії РФ.

Читайте також: