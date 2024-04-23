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ЗСУ показали потужну роботу по ворожій техніці (відео)

ЗСУ показали потужну роботу по ворожій техніці (відео)

Робота ЗСУ по ворожій техніці

Противник продовжує зазнавати втрат.

Українські бійці показали яскраве знищення ворожої техніки. Потужно відпрацювали пілоти БпЛА 148-ї ОАБр ДШВ ЗСУ.⁩

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

ЗСУ показали потужну роботу по ворожій техніці

ЗСУ показали потужну роботу по ворожій техніці

"Війна дронів: попри те, що росіяни "підглядають" за нашими технологічними рішеннями роботи наземних дронів, українські військові перешкоджають у їх застосуванні, знищуючи ворожу техніку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 квітня Z-канали радісно опублікували відео знищення "зрадників з РДК" під Очеретиним. Вони показували цілу групу 200-х, однак вбиті виявилися бійцями армії РФ.

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