ЗСУ показали роботу дронів із термітною сумішшю по ворогові (відео)

Ця зброя робить ворогові дуже "гаряче".

ЗСУ показали масштабування застосування українських дронів із термітною сумішшю. Чергові російські піхотинці згоріли живцем після атаки й вилитої на них суміші розплавленого металу.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Воїни ЗСУ показали застосування дронів із термітною сумішшю по ворогові

Це робота підрозділу аеророзвідки 28-ї окремої механізованої бригади під Торецьком Донецької області.

Росіяни визнають втрати

"Слідом за "Гудвіном", "Ернестом" та іншими дроноводами з розрахунку БПЛА, яких командування відправило до "м'ясного штурму", чергові російські піхотинці згоріли живцем після атаки вогнедишного "Дракаріса" і вилитої на них суміші розплавленого металу", - зазначив журналіст.

Раніше воїни 3-ї штурмової вчасно помітили ворожу колону, яка рухалась у бік позицій ЗСУ. Підрозділи одразу уразили російські танк та БТР. Дуже швидко піхота армії РФ почала тікати назад.

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