ЗСУ показали розгром величезної колони армії РФ на Покровському напрямку (відео)

ЗСУ показали рух та ураження величезної російської колони з Соколу в бік залізниці на Покровському напрямку. По ворогові відпрацювали ББС 110 ОМБр.

Про це повідомили у DeepState.

ЗСУ розгромили величезну колону армії РФ на Покровському напрямку

Оприлюднені кадри вчергове доводять чисельну перевагу ворога на Покровському відтинку.

"Подібні колони рухаються і по посадках, іноді таким, а іноді й дещо більшим числом. Виродки продовжують насичувати трикутник Прогрес-Лозуватське-Очеретине", – зазначили аналітики.

Там додають, що успіхи ворогу даються великою ціною живої сили, але і наші оборонці зазнають втрат. За кожну помилку, чи то генерала, чи то звичайного піхотинця, платиться чиясь кров.

Нагадаємо, армія РФ знову намагалася прорвати оборону таврійських десантників на Курахівському напрямку. Окупанти кинули в наступ 57 одиниць бронетехніки, але були зупинені ЗСУ.

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