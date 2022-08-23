ЗСУ показали, як "кошмарять" окупантів, які оселилися в покинутих приватних будинках на Донеччині (відео)

Вони постійно "полюють" на незваних гостей, де б ті не перебували.

Відео такого полювання виклали в Мережі бійці 54-ї ОМБр.

"Бойова група К2 54 ОМБр з побратимами полюють на кацапів. Донеччина. Хлопці з розвідувальної групи К2 зі своїми славетними товаришами почали слідкувати за козломордими з повітря і побачили, що один з них отримав травму, хлопці намагалися врятувати "шановного туриста" але не вийшло", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що українські бійці підловлюють окупантів на місцях їхнього розташування. Де б ті не ходили, до них постійно "прилітає" з неба, завдяки роботі БпЛА та розвідці.

Зокрема ЗСУ дочекалися, поки окупанти згуртуються і нестимуть пораненого на ношах і вгатили по них.

Після цього сталося диво - деякі окупанти після вибуху розбіглися, а поранений зцілився, схопився з ношів і теж дременув за усіма.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по російський окупантах, які на двох броньованих автомобілях "Тигр" зупинилися перепочити.

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