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ЗСУ показали, як ударним дроном і артилерією знищили російський БТР: відео

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ЗСУ показали, як ударним дроном і артилерією знищили російський БТР: відео

Знищений БТР росіян, скриншот з відео

Бійці вдарили по ворожому БТР на Донеччині.

Українські бійці в Донецькій області знищили бронетранспортер росіян за допомогою артилерії та ударного безпілотника.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

"На Донеччині українські десантники знищили за допомогою артилерії та ударного дрона російський БТР-82А", - йдеться у повідомленні.

Після ударів ЗСУ російський БТР спалахнув.

Ситуація на Донеччині

За даними Генштабу, ЗСУ минулої доби стримали наступ окупантів на Донеччині. Підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
936
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