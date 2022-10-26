ЗСУ показали, як ударним дроном і артилерією знищили російський БТР: відео

Бійці вдарили по ворожому БТР на Донеччині.

Українські бійці в Донецькій області знищили бронетранспортер росіян за допомогою артилерії та ударного безпілотника.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

"На Донеччині українські десантники знищили за допомогою артилерії та ударного дрона російський БТР-82А", - йдеться у повідомленні.

Після ударів ЗСУ російський БТР спалахнув.

Ситуація на Донеччині

За даними Генштабу, ЗСУ минулої доби стримали наступ окупантів на Донеччині. Підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

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