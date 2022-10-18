ЗСУ показали, як вдарили по ангару з технікою і як окупанти відчайдушно намагалися загасити пожежу

Українські бійці на одному з напрямків ведення бойових дій знищили техніку окупантів.

Відповідне відео оприлюднив канал "СтратКом" в Telegram.

Після удару по ангару із російською технікою, окупанти кинулися з відрами із водою гасити танки, які спалахнули.

"Знищення ворожої техніки і споглядання, як кацапи намагаються загасити пожежу", - йдеться у дописі до відео.

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Деокупація України

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти на правому березі Херсонщини сильно панікують через рух Збройних сил України.

Водночас росіяни готуються до потужного контрнаступу ЗСУ на Луганщину. Окупанти вже мінують під’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної.

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