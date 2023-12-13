ЗСУ показали знищення росіян на Авдіївському напрямку (відео)

Сили оборони ліквідували окупантів, які намагалися просунутися на Авдіївському напрямі. По них відпрацювали українські снайпери.

Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали знищення росіян на Авдіївському напрямку

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Нічна спроба російських солдатів пробратися вглиб позицій Сил оборони виявилася невдалою. Їх швидко вистежили наші воїни. По живій силі ворога відпрацювали снайпери 8-го окремого полку спецпризначення.

Раніше наші бійці ліквідували загарбника, який вирішив справити потребу на українську землю.

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