ЗСУ показали знищену бронетехніку та солдатів армії РФ (відео)

На нашій землі окупантам не вдається сховатися від "залізних пташок".

Так, український дрон показав знищену колону російської бронетехніки та ліквідованих загарбників. Завдання виконали воїни одного з найкращих підрозділів ударних БПЛА – групи CODE 9.2.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали знищену бронетехніку та солдатів армії РФ

Нагадаємо, бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ відпрацювали по ворогові на Кремінському напрямку. Окупанти намагалися врятуватися від боєприпасів, які "сипалися з неба", та все марно.

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