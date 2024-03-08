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ЗСУ показали знищену бронетехніку та солдатів армії РФ (відео)

ЗСУ показали знищену бронетехніку та солдатів армії РФ (відео)

Знищена техніка росіян / Ілюстративне фото / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На нашій землі окупантам не вдається сховатися від "залізних пташок".

Так, український дрон показав знищену колону російської бронетехніки та ліквідованих загарбників. Завдання виконали воїни одного з найкращих підрозділів ударних БПЛА – групи CODE 9.2.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали знищену бронетехніку та солдатів армії РФ

ЗСУ показали знищену бронетехніку та солдатів армії РФ

Нагадаємо, бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ відпрацювали по ворогові на Кремінському напрямку. Окупанти намагалися врятуватися від боєприпасів, які "сипалися з неба", та все марно.

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