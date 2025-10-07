ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ показали кадри звільнення Січневого на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині українські сили звільнили ще одне село

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Українські військові звільнили від ворога село Січневе на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у повідомленні 141-ї окремої механізованої бригади.

Бійці оприлюднили відео, на якому показано хід штурму, зазначивши, що це не постановка, а реальні бойові дії.

«На цих кадрах — не кіно, а реальна бойова робота. Це — успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади», — йдеться у повідомленні.

У результаті операції підрозділ завдав противнику значних втрат — знищено близько 50 російських військових, ще вісім окупантів потрапили в полон.

У бригаді наголосили, що ця операція демонструє поступ українських сил — ЗСУ не лише утримують позиції, а й активно звільняють захоплені території.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські війська просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка в Донецькій області. Сили оборони звільнили один населений пункт на цій ділянці фронту.

Дата публікації
Кількість переглядів
274
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie