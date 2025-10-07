ЗСУ показали кадри звільнення Січневого на Дніпропетровщині

ЗСУ / © Associated Press

Українські військові звільнили від ворога село Січневе на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у повідомленні 141-ї окремої механізованої бригади.

Бійці оприлюднили відео, на якому показано хід штурму, зазначивши, що це не постановка, а реальні бойові дії.

«На цих кадрах — не кіно, а реальна бойова робота. Це — успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади», — йдеться у повідомленні.

У результаті операції підрозділ завдав противнику значних втрат — знищено близько 50 російських військових, ще вісім окупантів потрапили в полон.

У бригаді наголосили, що ця операція демонструє поступ українських сил — ЗСУ не лише утримують позиції, а й активно звільняють захоплені території.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські війська просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка в Донецькій області. Сили оборони звільнили один населений пункт на цій ділянці фронту.