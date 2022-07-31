ЗСУ поколошматили окупантів поблизу Вершини та розбили ворожу розвідгрупу під Соледаром - Генштаб

Окупанти з втратами відійшли.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Перевізне, Федорівка, Яковлівка, Покровське, Весела Долина, Семигір’я, Костянтинівка та Залізне. Завдав авіаударів біля Покровського та Бахмута.

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, з втратами відійшли назад.

Невдалою стала спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар, розвідувальну групу противника виявлено та знешкоджено. Зафіксовано ведення повітряної розвідки ворожими БпЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного.

Нагадаємо, що родичі "азовців" у центрі Києва вимагають повернення бійців і покарання Росії за події в Оленівці.

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