ЗСУ поколошматили окупантів поблизу Вершини та розбили ворожу розвідгрупу під Соледаром - Генштаб

ЗСУ відбили штурм окупантів на Бахмутському напрямку.
Окупанти з втратами відійшли.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Бахмутському напрямку вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Перевізне, Федорівка, Яковлівка, Покровське, Весела Долина, Семигір’я, Костянтинівка та Залізне. Завдав авіаударів біля Покровського та Бахмута.
Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, з втратами відійшли назад.
Невдалою стала спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар, розвідувальну групу противника виявлено та знешкоджено. Зафіксовано ведення повітряної розвідки ворожими БпЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного.
Нагадаємо, що родичі "азовців" у центрі Києва вимагають повернення бійців і покарання Росії за події в Оленівці.
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