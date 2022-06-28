ЗСУ поколошматили окупантів у напрямку Єгорівка – Павлівка - Генштаб

На Донеччині тривають активні бойові дії.

Російські окупанти намагаються йти штурмом у напрямку Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів, здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка. Завдав авіаударів поблизу Кам’янки, Авдіївки та Шевченко. Наші воїни відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов", - повідомляють у Генштабі.

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