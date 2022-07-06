ЗСУ поколошматили окупантів, які спробували піти у наступ на Краматорському напрямку

Російські окупанти і далі намагаються наступати у напрямку Краматорська Донецької області.
ЗСУ вдалося пригальмувати ворожі наступальні намагання та відкинути їх в районах трьох населенних пунктів Донеччини.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина.
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