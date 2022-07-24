ЗСУ поколошматили пів сотні російських вояків, які з двома танками пішли в наступ на Херсонщині

Російські окупанти намагалися піти на штурм в Бериславському районі на Херсонщині.

Втім, ЗСУ їх пригальмували і відбили в них бажання наступати.

Про це йдеться в ранковому зведенні ОК "Південь"

"Противник силами понад 50 вояків за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А у напрямку Сухий Ставок, Андріївка та силами до мотострілецького та танкового взводів у напрямку Брускінське, Білогірка проводив наступальні дії. Успіху не мав. Із втратами відійшов", - йдеться в повідомленні.

Протягом дня ворог ще кілька разів атакував. Ударний Ка-52 виконував завдання в районі Білогірки. Без наших втрат. Мі-8 також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки. Без наших втрат.

Нагадаємо, раніше аналітики заявили, що контрнаступ ЗСУ буде дуже непросто стримати за двох умов: якщо Україна підготує або застосує наявні резерви та якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів у Херсонській області.

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