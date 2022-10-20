ЗСУ "покошмарили" окупантів та знищили міст, понтонну переправу і ворожу РЕБ

Українські пілоти, артилеристи та зенітники "покошмарили" окупантів минулої доби.
Минулої доби ЗСУ завдали з артилерії ударів по районах скупчення живої сили ворога та ворожої техніки.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
В результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області - до 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки.
Також українські пілоти минулої доби завдали 10 ударів по місцях розміщення ворога. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій ЗРК ворога. Підрозділи ППО збили 6 крилатих ракет, 1 гелікоптер Ка-52 та 16 БпЛА, з них - 14 іранських “Shahed-136”.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 1 склад боєприпасів, станцію РЕБ та 6 інших важливих об’єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях Херсонщини. Російські окупанти і далі продовжують здалека обстрілювати населені пункти області. Загалом на звільнених територіях зруйнувано від 40 до 80% будівель. Під час відступу окупанти замінували багато об’єктів.
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