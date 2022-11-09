ЗСУ "покошмарили" росіян на Запоріжжі: вбито до 150 загарбників та знищено їхню техніку

Російським окупантам дісталося від ЗСУ на Запоріжжі.

У Запорізькій області ЗСУ "передали вітання" окупантам від українського народу. Знищено до 150 загарбників.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також українські пілоти впродовж минулої доби завдали по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції ворожої ППО.

Також минулої доби українські захисники збили 5 БпЛА “Ланцет” та 4 - “Орлан”, а артилеристи та ракетники поцілили у пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Нагадаємо, що на південному напрямку ЗСУ знищили 2 склади ворожих боєприпасів в районі Снігурівки на Миколаївщині й Костромки на Херсонщині. Решта втрат противника дорозвідується.