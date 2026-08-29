ЗСУ покращили позиції на важливому напрямку: ISW повідомив про зміни на фронті

ЗСУ / © Associated Press

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ЗСУ нещодавно просунулися та утримують позиції на північний схід та південний схід від Добропілля.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 27 серпня, російські війська нещодавно завдали ударів по українських позиціях у східній Ганнівці та східній Чернігівці, що свідчить про те, що українські війська утримують позиції в цих районах всупереч попереднім заявам Росії.

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Однією з ключових цілей російських військ, за оцінками експертів, є перетворення Добропілля на важливий логістичний вузол. Йдеться про спробу перерізати маршрути постачання українських підрозділів на Покровському напрямку, а надалі розвивати наступ у бік Слов’янсько-Краматорської агломерації та Дніпропетровської області.

Тим часом російські пропагандисти кажуть, що російським військам нібито залишилося близько 5 км до Добропілля на Донеччині після захоплення трьох населених пунктів — Матяшевого, Водянського та Краснопілля. Водночас українські військові називають ці заяви перебільшенням.

Ситуація на фронті — останні новини

В останні дні росіяни продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту. Водночас на більшості ділянок окупантам не вдалося досягти підтвердженого просування.

За даними експертів, Добропілський напрямок може стати місцем нового масштабного наступу російської армії.

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Міноборони Росії заявило про захоплення Водянського на схід від Добропілля, проте ця заява потребує підтвердження.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ прорвали оборону та повернули під контроль 26 сіл і містечок на Олександрівському напрямку.

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