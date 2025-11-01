ТСН у соціальних мережах

ЗСУ покращили тактичне положення у Покровську: деталі

За останній тиждень у Покровську знищено 85 росіян.

Покровськ

Обстановка на Покровському напрямку залишається складною і динамічною. Завдяки успішним контрдіям українські військові змогли покращити тактичне положення у кількох кварталах міста.

Про це повідомляють 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Що відбувається на Покровському напрямку

Як зазначається, у Покровську збільшують кількість штурмових груп — для цього використовують диверсифіковані способи переміщення особового складу. Крім того, ЗСУ докладають зусиль для блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням.

«Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську — поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян», — зазначили у корпусі.

За підрахунками, у жовтні бійцями корпусі ліквідовано 1320 росіян. Ще 646 окупантів, як підкреслили, «вийшли з ладу».

Щобільше, йдеться про нарощення можливості для протидії дронам-камікадзе. Лише за останню добу Сили оборони збили 5 «Шахедів» та 1 «Герань».

«Сили оборони провели успішне безпарашутне десантування в районі Покровська. Це була складна операція, що вимагала синхронних дій різних ланок Сил оборони. В умовах безпосередньої загрози з боку ворога потрібно було створити всі умови для безпечності прольоту борту та висадки особового складу. Для успішного виконання завдання у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ були задіяні, зокрема, підрозділи ППО, РЕБ, РЕР та БпС», — завершили військові.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Сирський прибув на Покровський напрямок.

«Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська», — відзначив він.

Головком наголосив: оточення чи блокування міст немає, військові роблять все для здійснення логістики.

