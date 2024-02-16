ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння у трьох областях

Триває чергова тривожна ніч для українців.

Проти 16 лютого 2024 року у Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

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Також у цих областях оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракети у напрямку Миргорода та Харкова.

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