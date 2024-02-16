Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння у трьох областях

ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння у трьох областях

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

Триває чергова тривожна ніч для українців. 

Проти 16 лютого 2024 року у Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях оголошена повітряна тривога. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

Також у цих областях оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракети у напрямку Миргорода та Харкова

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація