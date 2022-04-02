ЗСУ поранили 30 кадирівських тіктокерів під Попасною: зведення Генштабу за 1 квітня

Окупанти готують провокації на кордоні України та Придністров'я.

Розпочалася 38 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

У Генштабі ЗСУ оприлюднили інформацію про те, як пройшла для ЗСУ 37 доба протистояння з російським агресором.

Збройні сили РФ здійснюють відведення військ на окремих напрямках, скоріш за все для перекидання їх в подальшому для ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

Ворог активізував роботу з так званими “добровольцями”. З 1 квітня в Росії оголошено проведення воєнних зборів з резервістами.

"Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - повідомляють у Генштабі.

На окупованих територіях рашисти продовжують тероризувати місцевих жителів, викрадати їх, обстрілювати житлові квартали, заміновувати об’єкти цивільної інфраструктури, грабувати та мародерити.

Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області.

"У місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб", - йдеться в повідомленнів.

ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" околиці Кривого Рогу. Відомо, що внаслідок обстрілу загорілася заправка.