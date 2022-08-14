Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ пошкодили системи ППО окупантів на Херсонщині і вгатили по 2 складах з боєприпасами

Дата публікації
Перегляди
1902
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ пошкодили системи ППО окупантів на Херсонщині і вгатили по 2 складах з боєприпасами

Українські захисники продовжують "кошмарити" окупантів на Херсонщині.

Минулої доби ЗСУ пошкодили російські ППО та "демілітаризували" військові склади.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Позиції окупантів щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, встановити нові у росіян змоги немає. Також вони не можуть підсилювати передову на Правому березі, де точаться бої", - зазначив депутат.

Він додав, що офіційно підверджено, що ті вибухи, що впродовж доби чули у Музиківці та Новій Каховці на Херсонщині — це мінус 2 ворожих складів з боєприпасами.

Нагадаємо, ЗСУ влучили в останній міст у Херсонській області, що з’єднував правий та лівий береги. Переправу окупанти використовували для перекидання техніки на правобережну частину.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація