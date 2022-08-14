ЗСУ пошкодили системи ППО окупантів на Херсонщині і вгатили по 2 складах з боєприпасами

Українські захисники продовжують "кошмарити" окупантів на Херсонщині.
Минулої доби ЗСУ пошкодили російські ППО та "демілітаризували" військові склади.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Позиції окупантів щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, встановити нові у росіян змоги немає. Також вони не можуть підсилювати передову на Правому березі, де точаться бої", - зазначив депутат.
Він додав, що офіційно підверджено, що ті вибухи, що впродовж доби чули у Музиківці та Новій Каховці на Херсонщині — це мінус 2 ворожих складів з боєприпасами.
Нагадаємо, ЗСУ влучили в останній міст у Херсонській області, що з’єднував правий та лівий береги. Переправу окупанти використовували для перекидання техніки на правобережну частину.
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