ЗСУ пошкодили системи ППО окупантів на Херсонщині і вгатили по 2 складах з боєприпасами

Минулої доби ЗСУ пошкодили російські ППО та "демілітаризували" військові склади.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Позиції окупантів щоденно послаблюються. Наша артилерія пошкодила системи ППО, встановити нові у росіян змоги немає. Також вони не можуть підсилювати передову на Правому березі, де точаться бої", - зазначив депутат.

Він додав, що офіційно підверджено, що ті вибухи, що впродовж доби чули у Музиківці та Новій Каховці на Херсонщині — це мінус 2 ворожих складів з боєприпасами.

Нагадаємо, ЗСУ влучили в останній міст у Херсонській області, що з’єднував правий та лівий береги. Переправу окупанти використовували для перекидання техніки на правобережну частину.